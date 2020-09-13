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Gölde kadın cesedi bulundu
ADANA’DA SEYHAN BARAJ GÖLÜ İÇERİSİNDE 30 YAŞINDA BİR KADININ CESEDİ BULUNDU.
Asayiş 13.09.2020, 18:58
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Adana’da Seyhan Baraj Gölü içerisinde 30 yaşında bir kadının cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Baraj Set üzerinden geçen vatandaşlar, Seyhan Baraj Gölü içerisinde bir kadın cesedi olduğunu görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler, set üzerinde kadına ait çantayı buldu. Çanta içerisinde yapılan aramalarda cesedin Seldağ Gildir’e (30) ait olduğunu belirledi. Sualtı polisleri göl içerisinden cesedi çıkarttı. Kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis kadının köprü üzerinden suya atlayıp intihar etmiş olabilme şüphesi üzerinde yoğunlaştı.
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