Gölcük Tersane Komutanlığı personeli iki genci enkazdan sağ çıkardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Tersane Komutanlığı personelinin Kahramanmaraş Pınar Apartmanı’nın enkazından iki genci kurtardığını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gölcük Tersane Komutanlığı personelimizin, Kahramanmaraş Pınar Apartmanı’nın enkazında yoğunlaştırdığı çalışmalar sonuç verdi. Depremin 198’inci saatinde çifte sevinç yaşandı ve 17 yaşındaki Muhammet Enes ile Abdülbaki isimli iki gencimiz, enkazdan sağ kurtarıldı” denildi.