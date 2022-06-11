banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Gökyüzüne yükselen duman korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir okulun güvenlik kulübesi yanarak küle dönerken, gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin her yerinden göründü, kısa süreli panik yaşandı.

Asayiş 11.06.2022, 10:32
Gökyüzüne yükselen duman korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir okulun güvenlik kulübesi yanarak küle dönerken, gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin her yerinden göründü, kısa süreli panik yaşandı.

Yangın sabah saatlerinde Efeler Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul girişinde bulunan güvenlik kulübesinde iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın meydana geldi. Bir anda büyüyen alevler kulübeyi sardı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ise şehrin her yerinden göründü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur