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Gökyüzünde muhteşem görüntü
İnegöl’de gökyüzü akşam saatlerinde kızıl bir renk aldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Asayiş 05.02.2021, 19:30
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İnegöl’de gökyüzü akşam saatlerinde kızıl bir renk aldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.2021 yılında doğu vilayetlerinde kar manzaraları yaşanırken, batıda ise kar yağışının ardından tekrar bahardan kalma havalar hakim. İnegöl’de akşam saatlerinde mavi olan gökyüzü güneşin batmasıyla kızıl oldu. O anlar kameraya yansıdı. Lodosla birlikte temiz bir havanın olduğu ilçede Uludağ eteklerinin üzerindeki bulutlar ise görülmeye değerdi.