Göksu Deltasında çıkan yangının ardından geriye bu görüntüler kaldı

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası’nda kuşların yumurtlama ve çiftleşme döneminde çıkan yangın kendiliğinden söndü.

Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltanın, Adalar mevkisinden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye Çevre Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kötü arazi şartları nedeniyle yangına müdahalede güçlük çeken ekipler, itfaiye araçlarının giremediği deltanın bir kısmında söndürme çalışması yapabildi. Jandarma ekipleri de deltaya çıkan yollarda ve yerleşim yerlerinde önlem aldı. Gece başlayan yangının kendiliğinden sabah söndüğü bildirildi.

Yangında 10 hektarlık sazlık alanın yandığı yumurtlama dönemindeki sakarmeke, yeşilbaş ördek, mahmuzlu, kızkuşu ve saz horozu kuşlarının yangından etkilendiği öğrenildi.