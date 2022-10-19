banner596

banner547

Son Dakika

Gökçeada’da yaralanan vatandaş tahliye edildi

Çanakkale Gökçeada’da yaralanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Asayiş 19.10.2022, 21:17
Gökçeada’da yaralanan vatandaş tahliye edildi

Çanakkale Gökçeada’da yaralanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gökçeada’da yaralanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaralanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine kaldırılmasını sağladı.

Yorumlar (0)