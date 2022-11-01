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Gökçeada’da rahatsızlanan vatandaş tahliye edildi

Çanakkale Gökçeada’da rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Asayiş 01.11.2022, 10:13
Gökçeada’da rahatsızlanan vatandaş tahliye edildi

Çanakkale Gökçeada’da rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gökçeada’da rahatsızlanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine kaldırılmasını sağladı.

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