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Gökçeada’da korkutan yangın

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE MERA YANGINI MEYDANA GELDİ. ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜYEN YANGININ SÖNDÜRÜLME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Asayiş 14.09.2020, 01:46
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Gökçeada’da korkutan yangın

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle mera yangını meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.

Cittaslow unvanı ile dünyanın ilk ve tek sakin adası olan Gökçeada’nın Yıldızkoy mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle mera yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Yeni Bademli köyü yakınlarına doğru ilerleyen alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri karadan müdahale ediyor.

Büyük oranda kontrol altına alınan yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.

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