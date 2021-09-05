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Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Asayiş 05.09.2021, 16:19
Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “06.09.2021 tarihinde (Pazartesi) Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

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