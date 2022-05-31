Gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu

Tokat’ta gök gürültüsü sesinden ürkerek ağılda bir birini ezen 55’e yakın koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre; Amasya’nın Taşova İlçesi ile Tokat’ın Turhal ilçesi sınırlarında bulunan Boğalı Yaylasının farklı mevkilerine gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Gök gürlemesi sonucu ise ağılda bulunan yüzlerce küçükbaş hayvan ürkerek kaçıştı. Sağa sola kaçışan hayvanların bir birini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 55’e yakın koyun telef oldu. Tokat’ın Erbaa İlçesine bağlı Tanoba Beldesinde ikamet eden İbrahim Şen, Muhittin Güneş, Osman Coşkun, Durmuş Uyar, Emin Ulupınar ve Mustafa Atmaca isimli şahıslara ait koyunların tespiti için Jandarma ekipleri ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile çalışma başlattı.