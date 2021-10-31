Gök gürültüsü ile çakan şimşekler geceyi aydınlattı

Gaziantep’te gürültüsü ile art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Gaziantep’te akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken art arda çakan şimşekler geceyi gündüz gibi aydınlattı. Gökyüzü ile adeta dans eden şimşeklerin o anlarda ortaya muhteşem görüntüleri çıktı. Belli belirsiz aralıklarla çakan şimşekler yaklaşık bir saat boyunca görsel şölen sunarken gök gürültüsü de ürpertti. Öte yandan Cumartesi akşamı başlayan sağanak yağışların ise Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.