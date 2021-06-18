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Göçük altında kalan işçilerin kurtarılma anı kamerada

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde göçük altında kalan işçilerin kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Asayiş 18.06.2021, 12:32
Göçük altında kalan işçilerin kurtarılma anı kamerada

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde göçük altında kalan işçilerin kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan hastanenin kanalizasyon hattında işçiler çalışma yaptığı sırada göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 3 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden biri çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılırken, diğer 2 işçi için ekiplere haber verildi. Olay yerine giden AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri işçileri çıkartabilmek için zamanla yarıştı. Kısa sürede çıkartılan işçiler, olay yerinde bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerden biri olay yerindeki ambulansta tedavi edilirken, diğer iki yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İşçilerin göçük altından çıkarılması ise kameralara yansıdı. Görüntülerde ekipleri işçiyi sedyeye alarak ip yardımıyla yukarı çıkartması yer alıyor.
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