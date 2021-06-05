Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan belediye işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi Belediyesi tarafından ilçede Kastamonu Caddesi Cami Sokak’ta gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında kanalizasyon borularını yenileyen işçi Yılmaz Sekecek’in üzerine toprak yığını göçtü. Göçüğün ardından durumu fark eden diğer çalışanlar, Yılmaz Sekecek’i toprak yığınının altından çıkardı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Sekecek, kurtarılamadı. Sekecek’in cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.