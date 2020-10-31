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Göçük altında kalan baba oğul hayatını kaybetti
KAHRAMANMARAŞ’TA SU KUYUSU KAZARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALAN BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 31.10.2020, 20:47
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Kahramanmaraş’ta su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Kurucuova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kendilerine ait olan arazide su kuyusunda çalışmasında yapan Baba Mikail Bayır (50), Cuma Bayır (25), çalıştıkların alanda toprak kayması olması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir itfaiye ile AFAD ekipleri yaptıkları çalışma ile göçük altında kalan baba ve oğlunun cansız bedenini çıkardı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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