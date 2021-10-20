Göçüğün yaşandığı ruhsatsız ocağı işleten şahıs tutuklandı

Zonguldak’ta bir maden işçisinin hayatını kaybettiği göçüğün yaşandığı ruhsatsız ocağı işleten 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Kilimli ilçesinde kömür ocağında meydana gelen ve Erdal Aşkar isimli maden işçisinin hayatını kaybetmesine neden olan göçük olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmada ocağın M.A ile oğulları E.A ve H.A tarafından işletildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğünce adli mercilere sevk edilen 3 şahıstan M.A ile E.A adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.A isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.