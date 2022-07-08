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Göçmen kaçakçılığından aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan yabancı uyruklu şahıs Samsun’da yakalandı.

Asayiş 08.07.2022, 18:14
Göçmen kaçakçılığından aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan yabancı uyruklu şahıs Samsun’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Irak uyruklu A.S.İ.A.S.’yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede Kuşadası 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Göçmen Kaçakçılığı Yapma" suçundan yakalama kararı bulunduğu ortaya çıkan A.S.İ.A.S. Samsun Adliyesine sevk edildi.

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