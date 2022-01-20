Göçmen kaçakçılığında 6 organizatör tutuklandı

Şanlıurfa’da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda iki otomobilde yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalanırken, 6 organizatör ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmenler de geri gönderilmek üzere Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.