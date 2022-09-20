Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 151 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi, Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 151 Afganistan, Suriye, Irak, Fas, Libya uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden biri çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.