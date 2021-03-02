"Göçmen kaçakçılığı" suçundan aranan şahıs uygulamada yakalandı

Osmaniye’de, Susurluk İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan aranan şahıs uygulama noktasında gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan denetimler sırasında 41 UT 923 plakalı kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Y.B. isimli sürücüye yapılan GBT sorgulamasında şahsın Susurluk İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’na mevcutlu olarak sevk edildiği öğrenildi.