Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Edirne’de Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edirne’de Hükümet Caddesi’nde güvenlik güçlerince bir takside yapılan kontrolde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu O.G’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında yakalanan ve göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli Adliyeye getirildi. Şüpheli şahıs O.G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çarşı ve mahalle bekçileriyle birlikte Hükümet Caddesi’nde dün bir çalışma gerçekleştirmiş ve durdurdukları takside yaptıkları kontrolde 3 düzensiz göçmenden, Suriye uyruklu O.G.’nin üzerinde, göçmen kaçakçılığından elde ettiği düşünülen 21 bin 500 Euro ile bin 815 Türk Lirası ele geçirmişti.

Olay nasıl olmuştu

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çarşı ve mahalle bekçileriyle birlikte Hükümet Caddesi’nde dün yaptıkları kontrolde bir taksiyi durdurmuş, 3 düzensiz göçmenden Suriye uyruklu O.G.’nin üzerinde, göçmen kaçakçılığından elde ettiği düşünülen 21 bin 500 avro ele geçirilmişti.