Göçmen kaçakçılarına ağır darbe: 8 tutuklu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yurt dışına kaçma planı yapan düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla kaçırmaya çalışan organizatör ve kayıt dışı konaklamalarına yardımcı olan 8 şüpheli bugün çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışları önlemek amacıyla yapılan çalışmalar Muğla’nın Marmaris ilçesinde aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ekipleri 3 gün içerisinde yaptıkları operasyon ve uygulamalarda farklı yerlerde bulunan Afganistan, Suriye ve Lübnan uyruklu toplamda 130 kişilik bir düzensiz göçmeni yakalayarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne sevk etti. Düzensiz göçmenleri ilçeye getiren, ilçede apart ve kırsal mahallede bir çiftlik evinde konaklamasını sağlayan toplam 8 şahıs ise Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile jandarma ve göçmen kaçakçılığı polislerinin gerçekleştirdiği operasyonlar ile yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Jandarma ve emniyet ekipleri ise konu ile ilgili araştırmalarına ve soruşturmalarına devam ediyor.