Göç İdaresi Başkanlığı İstiklal Caddesi’nde video çeken turistler hakkında açıklama yaptı

Göç İdaresi Başkanlığı İstanbul’da yaşanan patlamadan sonra viral olan 3 turistin mizahi video ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul’da yaşanan İstiklal patlamasının ardından viral olan 3 turistin çektiği mizahi video sosyal medya oldukça tepki almıştı. Göç İdaresi Başkanlığı ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

“Videonun çekim tarihinin bombalı terör saldırısından önce olduğu tespit edilmiştir”

Yapılan açıklamada “Emniyet Teşkilatımızla koordineli bir şekilde yapılan araştırma neticesinde; ülkemizi ziyaret amacıyla bulunan 3 turist tarafından İstiklal Caddesi’nde, sosyal medyada beğeni alma amacıyla çekildiği değerlendirilen mizahi videonun çekim tarihinin bombalı terör saldırısından önce olduğu tespit edilmiştir. Ancak videonun saldırıdan birkaç gün sonra paylaşılmış olması hem sorumsuzca hem de provokasyona açık bir paylaşım olarak değerlendirilmektedir

Paylaşımın dil ve anlam bütünlüğünü göz ardı ederek “bombalı paket şakası” olarak kamuoyuna yansıtanların, özünde bir “kapkaç şakası” olduğu anlaşılan görüntülerin terör saldırısından sonraki bir tarihte sorumsuzca paylaşılmasının ve ülkemizdeki sosyal medya provokatörleri tarafından da dolaşıma sokulmasının da kabul edilebilir herhangi bir tarafı bulunmamaktadır.

Böylesi kötü niyetli girişimlerin ülkemizdeki huzur ortamını baltalama, yabancı, turist ve göçmenler ile vatandaşlarımızın karşı karşıya getirilmesi niyetini taşıdığı da değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Dünyadaki birçok devletin taziye mesajıyla ülkemizin acısını paylaştığı böyle bir ortamda, mevzubahis sosyal medya paylaşımını Türkiye’nin hassasiyetini gözetmeden yaparak hem provokasyona neden olan hem de toplumsal vicdanı inciten bu sorumsuzluğa ilişkin idari işlemler başlatılmıştır.

Yapılan incelemelerde, görüntülerdeki 3 kişiden F.R.’nin 8 Kasım tarihinde, A.O.’nun 10 Kasım tarihinde ülkemizden çıkış yaptığı anlaşılmış olup hala ülkemizde bulunan diğer yabancının ülkemizden çıkışı için gerekli idari süreç yürütülmektedir.

Ülkemizdeki tüm yabancılarla ilişkilendirilmesi mümkün olmayan bu tip münferit olayların tespit edilmesi durumunda gerekli takipler yapılarak adli veya idari süreçler titizlikle sürdürülmektedir”