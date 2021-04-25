banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
'1915 Olayları' metninde skandal 'İstanbul' detayı
'1915 Olayları' metninde skandal 'İstanbul' detayı
Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı
Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı
İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı
İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı

Göç eden leylek sürüsünün gökyüzünde dansı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte daha sıcak yerlere giden leyleklerin büyük göçü ilçenin semalarında görüntülendi.

Asayiş 25.04.2021, 15:27
2
Göç eden leylek sürüsünün gökyüzünde dansı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte daha sıcak yerlere giden leyleklerin büyük göçü ilçenin semalarında görüntülendi.

Yüz binlerce leyleğin havada dans edercesine aynı anda uçması renkli görüntüler oluşturdu.

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle beraber, sürüler halinde sıcak bölgelere göç ediyor. Yüz binlerce leyleğin aynı anda havada dans edercesine uçtuğu o anlar görüntülendi.

Durumu fark eden birçok vatandaş ise cep telefonları ile leyleklerin göçünü kayıt altına aldı. Daha sıcak bölgelere ulaşmak için gökyüzünde kimi zaman kanat çırpan kimi zamanda süzülen leyleklerin eşsiz görüntüsü izleyenlerin ilgisini çekti.
banner478
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?