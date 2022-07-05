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Glock marka silahını tuvalette unutunca çalındı
Samsun’da bir kişinin tuvalette unuttuğu Glock marka ruhsatlı tabancası çalındı.
Asayiş 05.07.2022, 09:25
Samsun’da bir kişinin tuvalette unuttuğu Glock marka ruhsatlı tabancası çalındı.
Olay, Samsun’un Kavak ilçesi Mahmutlu Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki C.B. menemen yemek için gittiği restoranın tuvaletinde taşıma ruhsatlı Glock marka tabancasını unuttu. 15 dakika sonra silahını unuttuğunu fark edince tuvalete geri giden C.B. silahının yerinde olmadığını görünce jandarmaya şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.