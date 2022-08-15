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GKRY’de terör örgütü PKK propagandası yapıldı

Terör örgütü mensupları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) düzenledikleri organizasyonda, PKK propagandası yaptı.

Asayiş 15.08.2022, 16:05
GKRY’de terör örgütü PKK propagandası yapıldı

Terör örgütü mensupları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) düzenledikleri organizasyonda, PKK propagandası yaptı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün Trodos’daki piknik alanında bölücü terör örgütü mensubu 50 kişilik grup PKK’nın gerçekleştirdiği ilk eylemi sembolize eden sözde "15 Ağustos Diriliş Bayramı’nı" kutladı.

GKRY’de faaliyet gösteren "Kürt Halk Meclisi" isimli grup etkinlikte, terörist başı Abdullah Öcalan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafları ile PKK, HPG, YPG ve YPJ’yi simgeleyen bez parçaları açtı.

Etkinlikte PKK yöneticilerinden Lezgin Serhat, Türkiye’nin terörle mücadele operasyonlarını hedef alan kara propaganda içeren bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Rum yönetiminin desteğiyle faaliyet gösteren Theofilos Kürt Kültür Derneği üyesi kişilerce terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

GKRY, PKK/PYD’ye ofis açma izni verilmişti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK’nın siyasi kolu PYD/YPG’ye ocak ayında ofis açma izni verilmişti. Rum siyasetçilerin de açılışına katıldığı ofis, kültür ve dayanışma derneği adı altında terör faaliyetlerini yürütüyor.

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