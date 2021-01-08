banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Trump'tan şaşırtan 'U' dönüşü
Trump'tan şaşırtan 'U' dönüşü
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Fenerbahçe zirveye göz kırptı!
Fenerbahçe zirveye göz kırptı!

Gizli tanıktan Kobani itirafı: 'KCK'dan Demirtaş'a sokaklara çıkma talimatı verildi'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani olaylarına ilişkin hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık Mahir, “KCK Türkiye sözcüleri, Selahattin Demirtaş’tan, Kobani’nin savunulması, sahiplenilmesi ve destek verilmesi adına sokaklara, alanlara çıkmasını, Kobani’ye destek vermesini, bunun için topyekun direnişe geçmeleri yönünde çağrı yapması gerektiğini belirterek bu yönde talimat verdiler” dedi.

Asayiş 08.01.2021, 09:15
5
Gizli tanıktan Kobani itirafı: 'KCK'dan Demirtaş'a sokaklara çıkma talimatı verildi'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014'te gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 108 sanık hakkında 29 ayrı suçtan dava açtı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık Mahir, PKK'nın 1990'lı yılların başından bugüne kadar kendisini örgütlediği, harekete ve eyleme geçirdiği en geniş halk kesimi siyasi parti içerisinde yer alan tabanı olduğunu söyledi. Mahir, “Bu kapsamda Halkın Emek Partisi'nin kuruluşundan günümüze kadar farklı isimler ile siyasi parti faaliyetlerini sürdüren ve günümüzde bu faaliyetlerini legal alanda HDP ve DBP adı ile devam ettiren siyasi oluşumların tamamı aslında PKK'nın belirtmiş olduğum esas halk tabanını oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

KCK'dan Demirtaş'a “sokaklara çıkma” talimatı

Türkiye'de PKK/KCK adına gerçekleştirilen legal, illegal, korsan gösteri ve eylemlerin hiçbirinin rastgele, kontrolsüz, plansız veya talimatsız yapılmadığını belirten Mahir, bütün eylemlerin Kandil tarafından örgütün ideolojik çizgisi ve dönemsel politikaları doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlandığını söyledi. 2014 Ekim ayı öncesinde Kobani'de DEAŞ ve YPG arasındaki çalışmaların şiddetlendiğini anlatan Mahir, “Eylül 2014 sonlarına doğru örgütün talimatları doğrultusunda KCK Türkiye sözcülüğü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşerek, halkın Kobani'ye güçlü şekilde sahip çıkması yönünde çağrı yapmasını istedi. Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve beraberindeki heyet Kobani'yi ziyaret etti. Ziyaret dönüşünde sınıra yakın bölgede KCK Türkiye sözcülüğünde bulunan Mazhar Öztürk, Cihan Ekin ve Ferhat Aksu ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, adı geçen KCK Türkiye sözcüleri, Selahattin Demirtaş'tan, Kobani'nin savunulması, sahiplenilmesi ve destek verilmesi adına başta Kürt ve tüm Türkiye halklarının seferberlik ruhuyla sokaklara, alanlara çıkmasını, Kobani'ye destek vermesini, bunun için topyekun direnişe geçmeleri yönünde çağrı yapması gerektiğini belirterek bu yönde talimat verdiler” diye konuştu.

“HDP MYK'ya karar aldırıldı”

Demirtaş'ın böyle bir açıklama yapması durumunda hukuki anlamda sorumlu olacağını bildiği için ilk etapta bu açıklamayı yaparak sorumluluğu tek başına almak istemediğini ifade eden Mahir, ancak Demirtaş'ın siyasi kariyerindeki geleceğini ve Kandil tarafından üzerinde oluşturulacak baskıyı göze alamadığından KCK Türkiye sözcülüğünün yapmasını istediği açıklamayı yaptığını söyledi. Mahir, 30 Eylül 2014'de Demirtaş'ın bir basın açıklaması yaptığını belirterek şunları kaydetti:

“Bu açıklamadan yaklaşık bir hafta sonra KCK Türkiye örgütü sokak eylemlerini zayıf ve yetersiz gördüğünden daha büyük çıkış-hamle yapma ihtiyacı duyuyordu. Mevcut sokak eylemlerini bir üst seviyeye taşımak amacıyla KCK Türkiye sözcülüğü o dönem yapılan HDP MYK toplantısına katıldı. Bu toplantıda, MYK'ya karar aldırıldı. 6 Ekim 2014'de daha MYK toplantısı devam ederken acil yazılı bir çağrıda bulundu. Bu çağrı ‘haklarımızı sokağa çıkmaya ve çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz' şeklindeydi. Bu çağrıların akabinde HDP, DBP, HDK, DTK, KADIN, GENÇLİK, SERHİLDAN KOMİTESİ gibi yapılanmalar tarafından da başkaldırı çağrıları yapıldı. Bu kadrolar ayrıca bir talimata gerek duymaksızın kitlesel eyleme molotoflu, taşlı, havai fişekli ve el yapımı patlayıcılı katılır, aktif olarak yer alır. Bu çağrılar sonucunda kimse normal bir basın açıklaması, yürüyüş, miting gibi eylemde bulunulmayacağını bilir.”

“Şiddete yönelmesine öncülük eden esas güç gençlik yapılanmasıdır”

KCK Türkiye sözcülüğünün Kobani olayları dönemindeki tüm faaliyetlerini Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan yürüttüğünü anlatan Mahir, “Yukarıdaki beyanımda belirtmiş olduğum Selahattin Demirtaş'ın açıklaması aslında KCK'nin ‘seferberlik ruhuyla süresiz, kesintisiz, topyekun Kobani direnişine katılalım' çağrısının HDP, DTK, DBP, HDK'ye uyarlanmış halidir. Kobani olaylarında son derece tahrik edilmiş öfkeli kalabalıkların şiddete yönelmesine öncülük eden esas güç gençlik yapılanmasıdır. Bu gençlik yapılanmasını 2014'te ilan edilmesi planlanan öz yönetim-özerklik hamlesi kapsamında hazırlayan eğiten PKK-YK üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan'dır. 2014 özerklik hamlesi ertelenince burada hazırlanan gençlik kadrolarının eylem potansiyeli Kobani olaylarına aktarılmış oldu” dedi.

Yorumlar (0)
banner429
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12