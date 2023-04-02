Gizli buzlanmayı fark etmedi, kayarak uçuruma yuvarlandı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından gizli buzlanmayı fark etmeyen sürücü uçuruma yuvarlandı. Sürücü yan yatan otomobilden yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, ilçenin Fidanbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan yağışının ardından gizli buzlanmayı fark etmeyen B.G. yönetimindeki 61 ADK 684 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak uçuruma yuvarlandı. Yan yatan otomobili fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.