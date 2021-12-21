Gizli buzlanma çok sayıda kazaya neden oldu

Nevşehir’de akşam saatlerinde kısa süreli yağan kar yolda gizli buzlanmaya neden oldu. Gizli buzlanma nedeniyle Nevşehir-Kayseri karayolunda çok sayıda kaza meydana geldi.

Nevşehir-Kayseri karayolunda gizli buzlanma nedeniyle 6 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar da kazaları cep telefonu ile kaydetti. Nevşehir-Kayseri karayolu Bozca köyü mevkiinde meydana gelen kazada bir tır gizli buzlanma nedeniyle orta refüje kaydı. Tırın üzerinde yüklü olan iki traktör de karşı şeride devrildi. Nevşehir-Kayseri kara yolunun tek şeridi geçici süreyle trafiğe kapandı. Bölgeye çok sayıda karayolları ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Kazaların ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması devam ediyor.