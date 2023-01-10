Gizli buzlanma 4 farklı kazaya neden oldu: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle 4 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Çınar ilçesinde bulunan sanayi bölgesi ve Karaköprü güzergahında meydana geldi. Tır, kamyon, pikap ve minibüsün aynı mevkide karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Gizli buzlanmanın sebebiyet verdiği kazayı gören sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.