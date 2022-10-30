Girit Adası’nda yamaçtan kopan kaya parçası otele düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Yunanistan’ın Girit Adası’nda yamaçtan kopan kaya parçasının bir otelin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk da yaralandı.

Girit Adası’ndaki Ierapetra kasabasında sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Markos Studios Oteli’nin iki odasına yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü. Olay yerine gelen polis, odadaki 47 yaşındaki kadının ve 8 yaşındaki oğlunun enkaz altında kaldığını tespit etti. Yaklaşık 50 itfaiyecinin bir saati süren kurtarma operasyonunun ardından 8 yaşındaki çocuk enkaz altından çıkarılırken, annenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kadının 51 yaşındaki eşinin ise kaza anında başka bir odada olması nedeniyle olaydan kurtulduğu belirtildi. Polis, kazada otelin iki odasının zarar gördüğünü açıkladı.

Öte yandan, ailenin otelden bugün ayrılacağı öğrenildi.