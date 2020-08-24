Giresun’daki selde şehit olan Uzman Çavuş, Ordu’da toprağa verildi

Giresun ve ilçelerinde önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası sele kapılarak hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır memleketi Ordu’da son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun ve ilçelerinde önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan içinde bulunduğu askeri aracın Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu sele kapılan Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır için ilk olarak Giresun Jandarma Bölge Komutanlığında tören düzenlendi.

Burada düzenlenen törenin ardından 44 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır’ın naaşı, helikopter ile memleketi Ordu’nun Çamaş ilçesine getirildi. İlk olarak ilçedeki Danışman Mahallesi’ndeki baba ocağına götürülen şehidin cenazesi, helallik alındıktan sonra konvoy ile ilçe stadyumuna getirildi. Yakınları, şehit tabutuna son kez sarılarak gözyaşı dökerken, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, burada düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Törende, şehit oğlu Alperen’in annesine sarılması ise görenlerin yüreklerini dağladı.

Öte yandan emekliliğine 18 ay kaldığı öğrenilen şehit Jandarma Uzman Erdem Çıtır’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu milletvekilleri, askeri personeller, ilçe belediyesi başkanları, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.