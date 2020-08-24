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Giresun’daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi
ESPİYE İLÇESİNİN KAŞDİBİ MEVKİİNDE YAĞLIDERE DERESİ İÇİNDE ARAMA FAALİYETİNDE BULUNAN AKUT GİRESUN EKİBİ, AFAD GİRESUN VE SAMSUN, TUZLA BELEDİYESİ İTFAİYESİ VE JANDARMA ARAMA TİMLERİ SAAT 15.00 SIRALARINDA BİR ERKEK CESEDİ BULDU.
Asayiş 24.08.2020, 15:32
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Giresun’da hafta sonu yaşanan selde Espiye ilçesinde kaybolan bir şahsın cesedi Yağlıdere Deresi içinde bulunurken, vefat edenlerin sayısı 8’e yükseldi.
Espiye ilçesinin Kaşdibi mevkiinde Yağlıdere Deresi içinde arama faaliyetinde bulunan AKUT Giresun ekibi, AFAD Giresun ve Samsun, Tuzla Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma arama timleri saat 15.00 sıralarında bir erkek cesedi buldu. Cesedin ilk belirlemelere göre kayıplardan İbrahim Güdük’e ait olduğu belirlenirken, cenazesi otopsi için Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bulunan ceset ile birlikte selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
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