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Giresun’daki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Giresun’un Görele ilçesinde fındık kurutan vatandaşlara araç çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Bir kişinin tedavisine ise devam ediliyor.

Asayiş 01.09.2021, 14:59
Giresun’daki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Giresun’un Görele ilçesinde fındık kurutan vatandaşlara araç çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Bir kişinin tedavisine ise devam ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Uğur G. yönetimindeki 53 ABK 128 plakalı kamyonet dün ilçenin Bozcaali Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Hastane kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda fındık kurutan vatandaşlara çarptı. Kazada fındık kurutanlardan Mehmet Cin (60) olay yerinde hayatını kaybederken, Metin Aslantürk ve Hümeyra Sevindi ise yaralanmıştı.

Yaralılardan Metin Arslantürk, Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hümeyra Sevindi’nin tedavisine ise devam ediliyor.

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