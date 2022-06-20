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Giresun’da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Giresun’un Görele ilçesinde yol kenarında bir kadın cesedi bulundu.

Asayiş 20.06.2022, 23:52
Giresun’da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Giresun’un Görele ilçesinde yol kenarında bir kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çömlekçi grup yolu 10. kilometresinde Gültepe köyü yolunun kenarında birinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde bir kadın cesediyle karşılaştı. Kimliği belirlenemeyen kadının cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen hamile kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlatıldı.

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