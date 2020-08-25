Giresun’da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi
BABA DAVUT AKGÜN, ANNE EMİNE AKGÜN VE KIZLARI BETÜL AKGÜN ÇALDAĞ BELDESİNDE SEL SULARINA KAPILDILAR. BETÜL AKGÜN'ÜN CANSIZ BEDENİ BU SABAH BULUNDU
Giresun’da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Giresun merkeze bağlı Çaldağ beldesinde kaybolan 3 kişiden Betül Akgün’ün cansız bedeni bulundu.
Giresun’da hayatı olumsuz etkileyen, birçok ilçeyi harabeye çeviren sel nedeniyle 5’i asker, biri iş makinesi operatörü olmak üzere 16 kişi kayboldu. Yapılan çalışmalar sonucunda bu sabaha kadar 3’ü asker 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bu sabah kayıplardan Betül Akgün’ün cansız bedeni de bulundu.
Seldeki kayıplardan 3’ü Çaldağ’da kaybolmuştu. İstanbul’dan Giresun’a akraba ziyaretine gelen Akgün ailesi selin yaşandığı gün Çaldağ’dan akraba ziyaretinden dönüyordu. Baba Davut Akgün, anne Emine Akgün ve kızları Betül Akgün burada sel sularına kapıldılar. Selde sürüklenirken dayısı Süleyman Karakılıç’ı arayan Betül Akgün, yaşadıkları dehşeti anlatmaya çalıştı. Yeğeni Betül’ün son sözlerini anlatan Karakılıç ”Yeğenim beni aradı ‘Şuan selde sürükleniyoruz. Çok korkuyorum’ dedikten sonra telefon kapandı” diye konuştu.
Yapılan aramalar sonrası Betül Akgün’ün cansız bedeni 4 gün sonra Çaldağ Deresi’nde bulundu.
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