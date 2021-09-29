Giresun’da otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü

Giresun’da seyir halindeki otomobil yolun kenarındaki dereye yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yağlıdere-Alucra karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Mertek (73) yönetimindeki otomobil Akpınar köyü mevkiinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Dereye yuvarlanan aracı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede aracın sürücüsü İsmail Mertek ile eşi Aslı Mertek’in (75) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.