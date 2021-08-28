banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Pandemide servetini 6'ya katladı
Pandemide servetini 6'ya katladı
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?

Giresun’da otomobil dereye uçtu: 1 ölü

Giresun’da dereye yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü.

Asayiş 28.08.2021, 00:56
Giresun’da otomobil dereye uçtu: 1 ölü

Giresun’da dereye yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Giresun – Dereli karayolunun Barça Köyünde meydana geldi. Mihtat Bektaş (57) idaresindeki 14 KP 445 otomobil önündeki araçları sollaması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Aksu Deresine yuvarlandı. Ağır yaralı olarak kurtarılan ve Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Mihtat Bektaş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık