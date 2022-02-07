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Giresun’da öğrenci servisi devrildi: 3’ü öğrenci 4 yaralı
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında 3’ü öğrenci 4 kişi yaralandı.
Asayiş 07.02.2022, 18:35
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında 3’ü öğrenci 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yağlıdere ilçesinde Hüsamettin Ortak idaresindeki 28 M 9121 plakalı öğrenci servisi, ilçeye bağlı Üçtepe beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafına devrildi. Kazada araç sürücüsü Hüsamettin Ortak ve araçta bulunan Buse A., Tülin M. ile Ümmühan O. adlı öğrenciler hafif yaralandı. Yaralılar Yağlıdere Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi edilirken, olayla ilgili Espiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.