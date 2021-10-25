banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Halkbank: 2 puanlık indirim söz konusu değil
Halkbank: 2 puanlık indirim söz konusu değil
Derbiye saatler kaldı! Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Derbiye saatler kaldı! Beşiktaş-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
İşte en güncel otomobil fiyatları
İşte en güncel otomobil fiyatları

Giresun’da kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi

Giresun’da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kavşaklar, yaya geçitleri ve tünellerde yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen drone denetimlerinin sonucunda kural ve hız ihlallerinin önemli ölçüde azaldığı açıklandı.

Asayiş 25.10.2021, 11:19
Giresun’da kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi

Giresun’da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kavşaklar, yaya geçitleri ve tünellerde yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen drone denetimlerinin sonucunda kural ve hız ihlallerinin önemli ölçüde azaldığı açıklandı.

2021 yılının ilk 9 ayında 23 denetim noktasında yapılan toplam 282 saatlik uçuş süresinde emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu ile konuşma, emniyet şeridi ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi kural ihlalleri tespit edildi. Kural ihlallerini engelleme amacıyla yapılan denetimlerde drone ekibi tarafından kural ihlali yaptığı bildirilen araçlar, uygulama kontrol noktalarında durdurularak haklarında gerekli kontrol ve cezai işlemler uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde Görele ilçesinde Bölge trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde kural ihlali yapan araçlar drone tarafından görüntülendi. Görele’de liman kavşağı mevkiindeki ışıklarda hızını azaltmayan tır son anda ani fren yaparak öndeki araca çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Yine aynı bölgede yeşil ışıkta geçen tır, ışık ihlali yaparak önüne çıkan beyaz renkli minibüse çarpmamak için ani manevra yaparak son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre Piraziz ilçesinden Eynesil ilçesine kadar Karadeniz Sahil Yolunda Eylül ayından önce 4 noktada yapılan drone denetimi 13 noktaya, 10 noktada yapılan radar denetimi 22 noktaya ve 15 noktada yapılan ekip denetimi 39 noktaya çıkarıldı. Yapılan uygulamaların sonucunda sürücülerin trafik kural ihlallerinde ve özellikle hız ihlallerinde hisselidir oranda azalmanın tespit edildiği bildirildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2