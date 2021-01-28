Giresun’da FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama

Giresun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan eski binbaşı yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından hakkında yakalama emri bulunan eski binbaşı F.K. Giresun’da saklandığı adreste yakalandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında kıdemli binbaşı iken görevinden ihraç edilen F.K, 22 Ocak tarihinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.K. tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.