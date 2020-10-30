Giresun’da bin 60 litre sahte içki ele geçirildi
GİRESUN’DA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN DÜZENLENDİ. OPERASYONDA BİN 60 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLİRKEN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
Giresun’da sahte içki imalathanesine baskın düzenlendi. Operasyonda bin 60 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ülke genelinde son zamanlarda meydana gelen sahte içki zehirlenmeleri nedeniyle Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Giresun’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, M.D. isimli şahsın ikametinde yaptıkları aramada piyasaya sürülmek üzere toplam bin 60 litre sahte içki ele geçirdi. Ayrıca içki yapımında kullanılan 1 adet damıtma cihazı ile içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Sahte içki operasyonunda M.D ve H.T isimli şahıslar gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.
Ayrıca Giresun’da Ekim ayı içerisinde yapılan diğer sahte içki operasyonlarında ise toplamda 229,5 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol ele geçirilmişti.
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