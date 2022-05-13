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Giresun’da asansör boşluğunda çalışan işçiler asansör altında kaldı: 1’i ağır 3 yaralı
Giresun’da Atatürk Bulvarı Sahil Yolu üzerinde bulunan bir otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü. Olayda 1’i ağır 3 işçi yaralandı.
Asayiş 13.05.2022, 13:54
Giresun’da Atatürk Bulvarı Sahil Yolu üzerinde bulunan bir otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü. Olayda 1’i ağır 3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, il merkezindeki bir otelin tadilatı sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine üst katlarda bulunan asansör bilinmeyen bir nedenle üzerlerine düştü. Olayda 3 işçi yaralanırken, 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Asansör altında bulunan bir işçinin çıkartılması için 112, UMKE, İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlatırken, işçiyi çıkartmak için çalışmalar sürüyor.