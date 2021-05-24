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Giresun’a zorunlu iniş yapan askeri helikopter arızası giderilerek havalandı

Giresun’un Tirebolu ilçesi sahiline 4 gün önce zorunlu iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Mİ-17 tipi helikopter, motor arızasının giderilmesi ve son kontrollerinin ardından 6 mürettebatıyla havalandı.

Asayiş 24.05.2021, 19:13
Giresun’a zorunlu iniş yapan askeri helikopter arızası giderilerek havalandı

Giresun’un Tirebolu ilçesi sahiline 4 gün önce zorunlu iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Mİ-17 tipi helikopter, motor arızasının giderilmesi ve son kontrollerinin ardından 6 mürettebatıyla havalandı.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait içinde 6 personelin bulunduğu Mİ-17 tipi helikopter, 20 Mayıs’ta akşam saatlerinde motor arızasıyla nedeniyle Tirebolu ilçesi Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı. Helikopter, 4 gün boyunca süren çalışmaların ardından arızası giderilerek bu akşam saatlerinde Amasya’ya gitmek için havalandı. Amasya’nın Merzifon Hava Üssü’ne gittiği belirtilen helikopterin personeli ise, Valilik tarafından ilçede misafir edildi.

Mürettebat, kazadan bir gün sonra helikopterdeki arızayı gidermek için çalışmalara başlamış ve gitmek için havalanan helikopter bir süre sonra tekrar aynı yere zorunlu iniş yapmak zorunda kalmıştı.
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