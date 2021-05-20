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Giresun’a acil iniş yapan helikopter

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait helikopter arıza nedeniyle Giresun’un Tirebolu ilçesine acil iniş yaptı.

Asayiş 20.05.2021, 20:42
Giresun’a acil iniş yapan helikopter

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait helikopter arıza nedeniyle Giresun’un Tirebolu ilçesine acil iniş yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan’dan Merzifon’a giden Mİ-17 tipi helikopter motor arızasından dolayı içinde bulunan 6 personel ile Tirebolu-Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı. Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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