Son Dakika
Rize'de protesto edilen Meral Akşener'le ilgili provokasyon çağrısı: Taşlayın, öldürün pompalı tüfekle
Giresun’a acil iniş yapan helikopter
Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait helikopter arıza nedeniyle Giresun’un Tirebolu ilçesine acil iniş yaptı.
Asayiş 20.05.2021, 20:42
Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait helikopter arıza nedeniyle Giresun’un Tirebolu ilçesine acil iniş yaptı.Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan’dan Merzifon’a giden Mİ-17 tipi helikopter motor arızasından dolayı içinde bulunan 6 personel ile Tirebolu-Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı. Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.