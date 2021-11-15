Giresun merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Giresun merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” tabir edilen sokak satıcıları ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Giresun merkezde 1, Espiye ilçesinde 4, Tirebolu ilçesinde 1 ve İstanbul’da 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait

7 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramada 1,4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 25,3 gram metamfetamin maddesi, 3,2 gram eroin, 4,1 gram esrar ve 1 adet bong tabir edilen cam aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y, U.C, M.K, F.Ç, T.A, Ö.A ve Ö.S. adlı zanlılar, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.