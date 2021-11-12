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Girerken anahtar kullanmadığı pastaneden peluş anahtarlık çalarak çıktı

Antalya’da bir pastaneye hırsızlık amaçlı giren kadın şüpheli, kasada umduğu parayı bulamayınca bir paket sigara, anahtarlık ve içecek aldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 12.11.2021, 12:07
Girerken anahtar kullanmadığı pastaneden peluş anahtarlık çalarak çıktı

Antalya’da bir pastaneye hırsızlık amaçlı giren kadın şüpheli, kasada umduğu parayı bulamayınca bir paket sigara, anahtarlık ve içecek aldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Mahallesinde bulunan bir pastanede önceki gece saat 02.00 sularında gerçekleşti. İş yerine, depo kapısından giren şüpheli doğrudan kasaya yönelerek kasanın olduğu çekmeceyi açtı ancak kasa içinde sadece 50 TL bulabildi. Bir yandan etrafını kolaçan eden hırsızlık şüphelisi kadın kasada istediğini bulamayınca tezgâh üzerindeki stantta duran sigara ile 10 TL’ye satılan pelüş anahtarlığı alarak kayıplara karışırken buzdolabından da içeceği almayı ihmal etmedi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi Sevgi Ün, “Hırsız depo kapısından içeri giriyor ve kasadan bir miktar para alıyor. Masanın üzerinde sigara vardı, dükkânda sattığımız birkaç anahtarlık vardı onları da alıyor ve gidiyor. Olayı sabah fark ettik, baktığımızda kasa boştu. Kamera kayıtlarına baktığımızda da bir bayanın eylemini gerçekleştirdiğini gördük” dedi.

“Pasta sevmiyor diye düşündük”

Hırsızlık şüphelisi kadının pastaneye girerek planladığı kadar para bulamaması ve içecek almayı bile ihmal etmemesine rağmen dükkânda bulunan pastalara dokunmaması ise iş yeri sahibi tarafından “pasta sevmiyor diye düşündük” şeklinde yorumlandı. Sevgi Ün, “Pastalara dokunmamış bir dakika içerisinde ne alabiliyorsa almış. İlk yöneldiği şey de zaten kasa ve para olmuş. Laptop da vardı evet ama sanırım ya fark etmedi ya da acelesi vardı. O kaldı çok şükür” ifadelerini kullandı.

İş yeri sahibi Sevgi Ün, “böyle şeyler insanı üzüyor, tamam küçük şeyler bunlar ama biz gerçekten üzüldük bu duruma. İnsanlara vicdan diliyorum başka bir şey diyemem” dedi. Olayı gerçekleştiren hemcinsine karşılık da, “Hem cinsim olarak üzüldüm. Gecenin o saatinde hırsızlık yapmak, bir iş yerine girmek ciddi bir cesaret. Sonuçta onun için tehlikeli de olabilirdi. Kendisinden şikâyetçi olacağız” ifadelerini kullandı.

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