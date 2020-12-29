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Girdikleri iş yerinin ışıklarını yakarak soydular
Gaziantep’te, sabaha karşı girdikleri iş yerinin ışıklarını yakarak 50 bin liralık malzeme çalan hırsızlar önce iş yerinin güvenlik kamerasına sonra hırsızlık büro amirliği ekiplerine yakalandı.
Asayiş 29.12.2020, 10:48
Gaziantep’te, sabaha karşı girdikleri iş yerinin ışıklarını yakarak 50 bin liralık malzeme çalan hırsızlar önce iş yerinin güvenlik kamerasına sonra hırsızlık büro amirliği ekiplerine yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesinde bulunan bir iş yerine sabah saatlerinde giren iki hırsız ilk önce iş yerinin ışıklarını yaktı daha sonra ne var ne yoksa alıp kayıplara karıştı. Olayda 50 bin lira değerinde malzeme çalındığı belirlendi. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri yaptığı titiz çalışma sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit ederek kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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