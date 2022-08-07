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Girdikleri iş yerinde suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Elazığ’da bir iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Asayiş 07.08.2022, 17:37
Girdikleri iş yerinde suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Elazığ’da bir iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 04.00 sıralarında bir iş yerindeki hırsızlık olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olayın şüphelisi olduğu E.Ş. (22) ve S.B. (37), bakır kabloları toplamış vaziyette çaldıkları 2 adet tespih ve 1 adet siyah kordonlu kol saati ile suçüstü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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