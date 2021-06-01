Girdiği evden çok sayıda ziynet eşyası ve para çalan hırsız tutuklandı

Antalya’da girdiği evden çok sayıda ziynet eşyası ve yüklü miktarda para çaldığı belirlenen yabancı uyruklu hırsız yakalandı.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan O.K., evinden 8 bin Euro, 50 bin TL, 20 adet Cumhuriyet altını, 2 adet Reşat altını, künye, 2 adet altın yüzük, 1 adet 20 bin TL değerinde tespih, 1 adet cep telefonu, kimlik ve kredi kartlarının çalınması üzerine polise başvurdu. İhbarın ardından çalışmalarına başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen yabancı uyruklu İ.K. aynı gün yakalandı.

Şüphelinin çalmış olduğu müştekiye ait olduğu değerlendirilen 1 adet cep telefonu, 2 adet Reşat altını, 9 adet Cumhuriyet altını, 2 adet bileklik, 2 adet yüzük, 8 bin 170 Euro, 260 Dolar ve 46 bin 70 TL para O.K.’ye teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirildi.