Son Dakika
Evlat nöbetindeki gözü yaşlı anneden oğluna çağrı: “Oğlum ben seni ekmeğe yolladım onların peşine mi yolladım, ne olursun dön gel”
Girdiği evde suçüstü yakalandı
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir eve giren hırsız suçüstü yakalandı.
Asayiş 13.12.2021, 12:28
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir eve giren hırsız suçüstü yakalandı.
Süleymanpaşa’nın Yavuz Mahallesi’ndeki bir ikamete, pencere camını kırmak suretiyle giren bir şahsın olduğu ihbarı, polisi alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, E.B. (37) isimli şüpheli şahsı evde suçüstü yakaladı. Şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ikamet içerisinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki sorgulamalardan sonra E.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.